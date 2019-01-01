Российские наблюдатели на выборах в Украине: как отреагировали в США

Российские наблюдатели на выборах в Украине: как отреагировали в США

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Фото: wikipedia.org

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что представители России могут быть наблюдателями на выборах президента Украины, но под руководством бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом он написал 7 февраля в Twitter, передает ONLINE.UA.

"Украине нужны наблюдатели БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ — ред.), чтобы доказать, что они придерживаются демократических стандартов. В противном случае это позволит людям поставить под сомнение выборы", — сказано в сообщении Волкера.

По мнению американского дипломата, Украине нужно доверять собственным демократическим институтам.

"Хорошо, если российские наблюдатели будут частью (выборов – ред.), но под руководством БДИПЧ. Без игр", — считает спецпредставитель США.

Напомним, Центральная избирательная комиссия 3 февраля завершила прием документов для регистрации кандидатов на президентские выборы в Украине, которые состоятся 31 марта 2019 года. Всего документы подали 89 человек, 17 из которых сделали это в последний день.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Порошенко 3 февраля подал документы в ЦИК на регистрацию кандидатом на выборы президента Украины 2019.

Источник: ONLINE.UA Теги: Президентские выборы 2019, Курт Волкер, российские наблюдатели, США
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