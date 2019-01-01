Наконец-то: Рада приняла историческое решение относительно вступления Украины в ЕС и НАТО

Наконец-то: Рада приняла историческое решение относительно вступления Украины в ЕС и НАТО

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Фото: riafan.ru

Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на Европейский союз и НАТО. За принятие законопроекта №9037 в целом на заседании 7 февраля проголосовали 334 депутата, передает ONLINE.UA.

Стоит отметить, что принятие решение встретили аплодисментами.

"Это необратимость нашего европейского выбора, это начало настоящей евроинтеграции. Украина будет в ЕС и НАТО", — заявил после голосования спикер ВР Андрей Парубий.

Президент Петр Порошенко перед голосованием назвал 7 февраля историческим днем.

"Сегодня исторический день, когда в Конституции будет закреплено как внешнеполитические ориентиры движение Украины к ЕС и НАТО. НАТО – это о безопасности, не только о военной, но и о безопасности гражданина, безопасности на улицах, верховенство права. Сейчас в Кремле очень внимательно наблюдают за действиями Верховной Рады. Не дождетесь – не будет у вас радости. И Верховная Рада сегодня продемонстрирует единство, которое демонстрирует последние 4 года", — сказал Порошенко.

Отметим, что ранее парламентская ассамблея НАТО призвала страны-члены НАТО поддержать стремление Украины и Грузии к вступлению в Организацию. В итоговой декларации весенней сессии НАТО сказано, что Украина и Грузия должны получить надежду на интеграцию.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в НАТО признали Россию ответственной за нарушения прав человека в Украине.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, ВРУ, НАТО, ЕС, Донбасс
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