Президентские выборы 2019: в ЕС объяснили, каким обещаниям кандидатов нельзя верить

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Посол Германии Эрнст Райхель и посол Франции Изабель Дюмон призывают украинцев не верить кандидатам в президенты, которые обещают быстрое вступление Украины в Евросоюз и НАТО, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам немецкого посла, быстрое вступление в ЕС или НАТО не является реалистичной перспективой.

"Вас ждет долгий и извилистый путь. Украине придется сделать очень много, чтобы подготовить саму себя к статусу кандидата на вступление в обе организации. И если кто-то из кандидатов говорит, что в случае победы сможет немедленно достичь членства — то это как раз тот популизм, о котором я говорил", — подчеркнул дипломат.

Кроме того, он добавил, что Украина имеет "все причины оставаться амбициозной", поскольку Евросоюз – открытый проект, присоединиться к которому имеет право любая страна.

Посол Дюмон добавила, если решение о желании членства Украины в каком-то из союзов есть, необходимо сосредоточиться на реформах.

"У вас нет обязательства идти ни в ЕС, ни в НАТО, ведь Украина и сама по себе — большая страна. Но если вы действительно решили присоединиться к одному или второму союзу, если это ваше искреннее желание — тогда проведение реформ не должно вызывать вопросов", — сказала дипломат.

Как сообщал ONLINE.UA, букмекеры сделали первый прогноз на результаты президентских выборов 2019 в Украине. По версии букмекерской компании "Фаворит", по состоянию на 31 января главным претендентом на победу 31 марта является действующий президент Петр Порошенко – коэффициент на его победу составляет 1,90. На втором месте – Юлия Тимошенко с коэффициентом 2,35, замыкает тройку шоумен Владимир Зеленский – 4,70.