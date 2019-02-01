Российская биатлонистка выступит за сборную Украины

Международный союз биатлонистов разрешил сменить спортивное гражданство и выступить за сборную Украины российской биатлонистке Анастасии Рассказовой, передает ONLINE.UA со ссылкой на biathlon.com.ua.

"Сегодня в адрес Федерации биатлона Украины поступило письмо Международного союза биатлонистов (IBU) о том, что исполнительным комитетом организации принято решение о разрешении смены спортивного гражданства для биатлонистки сборной Украины Анастасии Рассказовой", — сказано в сообщении.

Указано, что спортсменка сможет принять участие в соревнованиях последнего этапа юниорского Кубка IBU в шведском Торсби (1-2 марта), а также на юниорском чемпионате Европы в норвежском Шушени (6-10 марта).

Напомним, ранее представитель пресс-службы Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиан Винклер заявил, что Россия будет лишена возможности принимать международные соревнования по биатлону даже в случае быстрого восстановления Союза биатлонистов России в правах.