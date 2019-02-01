Российская биатлонистка выступит за сборную Украины

"Сегодня в адрес Федерации биатлона Украины поступило письмо Международного союза биатлонистов (IBU) о том, что исполнительным комитетом организации принято решение о разрешении смены спортивного гражданства для биатлонистки сборной Украины Анастасии Рассказовой", — сказано в сообщении.
Указано, что спортсменка сможет принять участие в соревнованиях последнего этапа юниорского Кубка IBU в шведском Торсби (1-2 марта), а также на юниорском чемпионате Европы в норвежском Шушени (6-10 марта).
Напомним, ранее представитель пресс-службы Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиан Винклер заявил, что Россия будет лишена возможности принимать международные соревнования по биатлону даже в случае быстрого восстановления Союза биатлонистов России в правах.
"IBU может выбирать из заявок, которые мы получили. Как видите, мы выбрали те страны, которые отвечали кодексу WADA в течение всего процесса подачи заявок. Мы придерживаемся наших принципов, это одна из причин, по которым мы не дали России ни одного этапа Кубка мира", – сказал он.
Как сообщал ONLINE.UA, недавно американская скелетонистка Кэти Уландер заявила, что президент РФ Владимир Путин испортил Олимпиаду в Сочи. Она вспомнила о допинговый скандал, который возник вокруг соревнований, а также то, что после Олимпийских игр глава Кремля отдал приказ напасть на Украину.