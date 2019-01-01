"Бляяяя!": представительница Порошенко выругалась с трибуны Верховной Рады

Ірина Луценко (фото — скриншот відео)

Представительница президента Ирина Луценко выругалась с трибуны Верховной Рады, когда перепутала материалы докладов. Луценко должна была докладывать о переименовании Днепропетровской области, но, выйдя на трибуну, начала доклад о наблюдателях от России и подготовке вмешательства в выборы президента, передает ONLINE.UA.

Когда спикер ВР Андрей Парубий остановил ее и отметил, что она докладывает не то, Луценко вернулась к микрофону и сказала:

"Бляяя! Извините, пожалуйста. Сейчас возьму материалы. Извините, пожалуйста".

Парубий призвал коллег понять Луценко, потому что "все находятся в состоянии высокой напряженности, принимают важные решения, а Ирина имеет ряд законопроектов к докладу".

После этого Луценко вновь вышла на трибуну и начала доклад относительно законопроекта о переименовании Днепропетровской области.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что представительница украинского лидера в Верховной Раде Ирина Луценко считает, что бывший президент Виктор Янукович получил довольно легкий приговор. Депутат отметила, что ожидала более сурового приговора. Кроме того, она надеется, что в украинских судах будут рассматриваться и другие судебные иски, и другие обвинения" в адрес Януковича.