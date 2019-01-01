Наглый нескрываемый гибридный реванш, - эксперт возмутился кандидатурами от Гриценко для силового блока

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О том, что военный эксперт Юрий Колесников раскритиковал кандидата на пост главы СБУ от партии "Гражданская позиция" — генерал-майора Виктора Трепака и считает его присутствие в команде Гриценко попыткой неприкрытого "гибридного реванша", сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ИА "Украинские Новости".

"Не удивительно, что команду Анатолия Гриценко пополнил недолюстрований генерал СБУ Виктор Трепак, что во времена режима Януковича возглавлял Управление "К" и Управления внутренней безопасности центрального аппарата Службы. Это логическое продолжение сотрудничества в то же время самого Гриценко с адвокатом Курченко Денисом Бугаем и его тестем, другим генералом СБУ Сергеем Ганжой, что при Януковиче координировал спецоперации против оппозиции, а сейчас скрывается в России. В эту компанию стоит добавить полковника Ивана Апаршина, которого Гриценко называет своим кандидатом на пост министра обороны, и который в правительстве Азарова-Януковича возглавлял департамент оборонной политики. На фоне заявлений самого Гриценко о его персональные переговоры с "адекватными людьми из окружения Путина" имеем наглый неприкрытый гибридный реванш", — возмутился эксперт.

Виктор Трепак, кандидат Гриценко на должность главы СБУ

Напомним, что кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что СБУ за время его президентства может возглавить Виктор Трепак, который работал в СБУ в 2015-2016 годах. При этом политик утверждает, что Трепак принимал участие в задержании генерала Пукача, вел дело против судьи Зварыча и имел весомую роль в следствии по "бриллиантовых прокуроров".

Иван Апаршин, кандидат Гриценко на должность Министра обороны

Однако журналисты подвергли кандидатуру Трепака сокрушительной критике, считая, что выдающаяся роль Трепака в этих резонансных делах — не более чем преувеличение со стороны Гриценко. В частности, дело "бриллиантовых прокуроров" до сих пор не могут довести до обвинительного приговора. Также, журналисты недоумевают, каким образом Трепак, который занимал во времена Януковича высокую должность в СБУ, избежал люстрации и пошел на повышение.