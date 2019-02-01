ЦИК зарегистрировала Порошенко кандидатом

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Центризбирком зарегистрировал еще четырех кандидатов в президенты. Среди них и действующий украинский глава Петр Порошенко. Это произошло на заседании 7 февраля, сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко, передает ONLINE.UA.

"На сегодняшнем заседании зарегистрировано четырех кандидатов в президенты, среди них действующий глава государства Петр Порошенко, народный депутат предыдущих созывов Юрий Кармазин, журналистка Юлия Литвиненко и Александр Ващенко", – сказал он.

Таким образом, по словам Хивренка, по состоянию на 13.30 четверга кандидатом в президенты зарегистрировано 41 лицо.

Напомним, недавно стало известно, что Россия делает все возможное, чтобы повлиять на украинские президентские выборы в марте 2019 года и парламентские выборы, которые состоятся осенью. Об этом говорится в отчете американской разведки, посвященном мировым угрозам этого года, который представил 29 января в Сенате директор Национальной разведки США Дэн Коутс.

"В надежде убрать Порошенко и привести к власти менее антироссийский парламент, Россия стремится воспользоваться из такие проблем в Украине, как неустойчивая экономика, распространенная коррупция, уязвимости в киберпространстве, а также общественное недовольство", – отмечается в отчете.

В документе также указано, что в украинской избирательной гонке явного фаворита нет.

Как сообщал ONLINE.UA ранее Порошенко на заседании Совета регионального развития в Киеве заявил, что темпы экономического роста в Украине недостаточны для восстановления уровня благосостояния населения.