Это нужно видеть: у жены Пескова нашли элитной недвижимости на миллионы долларов

Тетяна Навка і Дмитро Пєсков (фото — kremlin.ru)

Результаты совместного расследования авторитетной британской газеты The Guardian и российского проекта расследований "Досье" показили, что у жены пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки, есть недвижимость стоимостью более 10 миллионов долларов, передает ONLINE.UA.

Стоит отметить, что в элитном жилом комплексе на берегу реки вблизи Москвы Навка строит еще один особняк. Кроме того, журналистам удалось узнать, что несколько лет назад, Навка приобрела самую дорогую в России недвижимость. "Дом на элитном Рублевском шоссе в селе Третья Охота недалеко от Москвы осенью 2012-го был выставлен на продажу более чем за 15,5 миллиона долларов, однако, по данным расследования, Навке он достался почти вдвое дешевле за 7 миллионов долларов.В этой лесистой местности за западной границей Москвы имеет свое поместье Владимир Путин и другие высокопоставленные представители российской власти.Жена Пескова тогда рассказывала, что купила эту недвижимость по рыночной цене и уверяла, что не имеет никакого отношения к олигархам", — сказано в сообщении.

The Guardian пишет, что дом под Москвой супруги Навка-Песков строят на участке, который принадлежит другому российскому бизнесмену Аразу Агаларову.

В сети появились фото, как, вероятно, выглядит экстерьер и интерьер нового дома Навки и Пескова в Третьей Охоте.



