Сеть взорвали первые кадры с восьмого сезона "Игры престолов"

Сеть взорвали первые кадры с восьмого сезона "Игры престолов"

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Фото: twitter.com

Пользователи сети не устают эмоционально обсуждать первые официальные снимки после съемок восьмого сезона культового сериала "Игра престолов" (Game of Thrones), премьера которого состоится уже этой весной. На фотографиях предстали любимые герои, роли которых исполняли Кит Харингтон, Лина Хиди, Мэйси Уильямс и другие, передает ONLINE.UA.

Как известно, почти месяц назад телеканал HBO опубликовал первый официальный тизер к восьмому сезону самого ожидаемого сериала "Игра престолов" (Game of Thrones). А уже через три недели показали первые фото из новых эпизодов, которые будут представлены весной 2019 года.

Официальные кадры представители HBO опубликовали на сайте накануне. Больше, чем 10 фотографий, покажут, какими предстанут любимые герои в новом восьмом сезоне, который станет финальным в культовой ленте. На каждом из снимков отдельный персонаж изображен в одиночестве, полностью передавая свою энергетику.

Сеть взорвали первые кадры с восьмого сезона "Игры престолов" (1)

Ранее ONLINE.UА сообщал, что актер Питер Динклэйдж намекнул на то, как может закончиться сериал "Игра престолов". Он шокировал фанатов случайным заявлением о том, что для Тириона Ланнистера отличным финалом саги станет смерть.

Источник: ONLINE.UA Теги: Гра перстолів, сериал, фото, фанати
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