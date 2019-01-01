"Не могу поверить": как выглядит жена Джастина Бибера

"Не могу поверить": как выглядит жена Джастина Бибера

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Джастін Бібер (фото — flickr.com)

В сети набирает популярность очаровательная фотосессия канадского поп-певца Джастина Бибера с женой Хейли Болдуин. Влюбленные позировали для обложки одного из самых авторитетных глянцев современности – Vogue, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что сразу после официального заявления об узаконивании отношений супруги получили приглашение от популярного глянца. 22-летняя Хейли Болдуин и 24-летний Джастин Бибер охотно согласились на фотосессию и украсили обложку мартовского номера Vogue.

Звездная пара позировала перед объективами фотографов в свадебных образах. И, если Хейли полностью соответствовала требованиям, которые есть к невест – белое платье и красивые украшения, то ее возлюбленный сумел привлечь внимание эпатажным образом жениха. Он был одет лишь в черные штаны, ярко демонстрируя свой татуированный торс.

"Не могу поверить, что наш Джастин теперь такой взрослый и создал собственную семью; очаровательная невеста, невероятный жених; эти фото такие милые; какая же она красавица; желаю вам счастья, молодожены", — пишу фанаты.

"Не могу поверить": как выглядит жена Джастина Бибера (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что популярная американская певица Селена Гомес выпустила новый клипна песню Back to You. Поклонники считают, что этот ролик она посвятила своим сложным отношениям с Джастином Бибером.

Источник: ONLINE.UA Теги: Джастин Бибер, Хейли Болдуин, свадьбы, отношения
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