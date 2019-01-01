"Не могу поверить": как выглядит жена Джастина Бибера

В сети набирает популярность очаровательная фотосессия канадского поп-певца Джастина Бибера с женой Хейли Болдуин. Влюбленные позировали для обложки одного из самых авторитетных глянцев современности – Vogue, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что сразу после официального заявления об узаконивании отношений супруги получили приглашение от популярного глянца. 22-летняя Хейли Болдуин и 24-летний Джастин Бибер охотно согласились на фотосессию и украсили обложку мартовского номера Vogue.

Звездная пара позировала перед объективами фотографов в свадебных образах. И, если Хейли полностью соответствовала требованиям, которые есть к невест – белое платье и красивые украшения, то ее возлюбленный сумел привлечь внимание эпатажным образом жениха. Он был одет лишь в черные штаны, ярко демонстрируя свой татуированный торс.

"Не могу поверить, что наш Джастин теперь такой взрослый и создал собственную семью; очаровательная невеста, невероятный жених; эти фото такие милые; какая же она красавица; желаю вам счастья, молодожены", — пишу фанаты.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что популярная американская певица Селена Гомес выпустила новый клипна песню Back to You. Поклонники считают, что этот ролик она посвятила своим сложным отношениям с Джастином Бибером.