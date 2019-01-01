"РФ готовит беспрецедентное вмешательство": Рада запретила российских наблюдателей на выборах

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Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает запрет участия российских наблюдателей в выборах в Украине. За соответствующий законопроект №9524 проголосовали 232 депутата, передает ONLINE.UA.

"Им предлагается установить, что официальными наблюдателями на выборах в Украине не могут быть лица, которые являются гражданами, подданными государства, признанной Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом", – пояснила во время выступления одна из соавторов законопроекта, нардеп Ирина Луценко.

Кроме того, представительница Порошенко отметила, что запрет также касается тех наблюдателей, предложения относительно которых внесло государство-агрессор.Изменения касаются и президентских, и парламентских выборов.

"По информации службы внешней разведки Украины, Российская Федерация готовит беспрецедентное вмешательство в выборы Украины, предусмотрев на это 350 миллионов долларов США. Ее цель – любой ценой остановить европейскую интеграцию Украины", – подчеркнула Луценко.

Напомним, ранее директор фонда "Демократические инициативы имени Кучерива" социолог Ирина Бекешкина сообщила, что президентские выборы-2019 установят исторический рекорд по количеству кандидатов, ведь 31 марта за главное кресло Украины поборется по меньшей мере 34 человека. По ее словам,такая активность обусловлена несколькими причинами, основная из которых связана с предстоящими парламентскими выборами.

Как сообщал ONLINE.UA министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что Россия получила официальное приглашение от ОБСЕ для участия российских наблюдателей в президентских выборах в Украине, которые пройдут 31 марта.