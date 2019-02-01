"Поздравляем вас!": представители НАТО обратились к украинцам с важным заявлением

Фото: pixabay.com

В Альянсе признают стремление Украины к членству в блоке и подчеркивают необходимость продолжать реформы. Об этом представитель НАТО заявил по просьбе "Европейской правды" прокомментировать принятие изменений к Конституции относительно курса Украины на членство в ЕС и НАТО, передает ONLINE.UA.

"Мы признаем стремление Украины присоединиться к Альянсу, и солидарность НАТО с Украиной является твердой", — заявил представитель НАТО.

При этом в Альянсе не дали оценки самому факту закрепления в Конституции курса на членство в НАТО и ЕС.

"Мы приветствуем прогресс, достигнутый в осуществлении реформ, и призываем Украину продолжать путь реформ. Это имеет решающее значение для процветания и мира в Украине и для стабильности в евроатлантическом регионе", — говорится в комментарии представителя Альянса.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак заявил, что вступление Украины в НАТО является чрезвычайно важным, ведь оно обеспечивает коллективную оборону, а страна меньше тратит на свою оборону. Кроме того, членство в Альянсе сделает невозможным изменение западного курса страны.