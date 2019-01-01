"Концлагеря начнете ставить": пропагандисты Кремля устроили истерику из-за Украины

"Концлагеря начнете ставить": пропагандисты Кремля устроили истерику из-за Украины

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Фото: скриншот відео

Главные пропагандисты Кремля устроили очередную истерику в прямом эфире из-за Украины. Так, скандальный журналист Евгений Попов заявил, что переименование улиц и декоммунизация является первым шагом к превращению страны в нацистскую, передает ONLINE.UA.

Кроме того, одиозный пропагандист начал питать собственные иллюзии о том, что скоро все украинцы будут носить немецкую форму и строить концлагеря. Все эти заявления прозвучали в эфире программы "60 минут", ведущей которой является также скандально известная Ольга Скабеева.Именно она неоднократно провоцировала украинскую делегацию в ПАСЕ, рассказывала о дефиците соли в Украине во время военного положения и брала интервью у мертвой студентки колледжа в Керчи.

"Сначала улица, потом – школа, город, лычки СС начнете носить. Дальше – концлагеря начнете ставить, а потом – воевать. Если какая-то поганка называет именем товарища или офицера СС улицу, значит он – враг",– заявил в программе Скабеевой Попов.

Кроме того, с пропагандистами связывалась скандальная мать погибшей "регионалки" Ирины Бережной, Елена. Она в угоду российскому СМИ рассказывала о том, что "националистов в Украине не много, но они заправляют балом".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что скандально известная российская пропагандистка Ольга Скабеева в очередной раз не постеснялась придумать новый фейк об Украине. На этот раз она в телеэфире заявила, что якобы в Украине из-за переохлаждения массово умирают люди. И происходит это якобы из-за отказа от российского газа.

Источник: ONLINE.UA Теги: Кремль, пропаганда, росСМИ, Украина
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