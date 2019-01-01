США вступились за российских наблюдателей - в Киеве ответили

Курт Волкер (фото — commons.wikimedia.org)

В МИД Украины отреагировали на слова специального представителя Госдепартамента США Курта Волкера о том, что Украине следует допустить российских наблюдателей на выборы. С заявлением выступила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в комментарии "Укринформ", передает ONLINE.UA.

"Украина обеспечит демократичность и соблюдение всех избирательных стандартов в процессе осуществления волеизъявления граждан. Взаимное отсутствие граждан конфликтующих стран на пространстве ОБСЕ никогда не мешало БДИПЧ успешно осуществлять процесс наблюдения за выборами", — говорит дипломатка. Она также вспомнила, что украинские наблюдатели, в свою очередь, не принимали участия в российских президентских выборах в 2018 году. "Уверены, что отсутствие российских наблюдателей и на этот раз не помешает БДИПЧ провести качественное наблюдение за выборами", – подчеркнула пресс-секретарь ведомства.

Напомним, ранее Курт Волкер отмечал, что Украине следует доверять своим демократическим институтам и уверял, что участие российских представителей на выборах – это нормально. Однако во время утреннего пленарного заседания в Раде депутаты все же проголосовали за недопуск россиян.

Как сообщал ONLINE.UA, букмекеры сделали первый прогноз на результаты президентских выборов 2019 в Украине. По версии букмекерской компании "Фаворит", по состоянию на 31 января главным претендентом на победу 31 марта является действующий президент Петр Порошенко – коэффициент на его победу составляет 1,90. На втором месте – Юлия Тимошенко с коэффициентом 2,35, замыкает тройку шоумен Владимир Зеленский – 4,70.