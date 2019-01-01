"Ничего у них не получится": мэр Днепра выступил против переименования области

Фото: скриншот відео

Городской голова Днепра Борис Филатов выступил против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую. На своей Facebook-странице он написал, что категорически против переименования области искусственно придуманным словом.

Отметим, что ранее нардепы включили в повестку дня сессии и направили в Конституционный суд Украины законопроект о внесении изменений в статьи 133 Конституции Украины. Теперь решение о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую должен рассмотреть Конституционный суд.

"Это не парламент, а клуб политических самоубийц", – добавил мэр Днепра.

Кроме того, он уверен в том, что у парламентариев не получится переименовать область.

Стоит отметить, что данный законопроект должен рассмотреть Конституционный суд относительно его соответствия требованиям основного закона. Уже после выводов КС парламент может принять в первом чтении такой законопроект не менее чем 226 голосами. Голосовать за него для принятия в целом Верховная Рада сможет на следующей очередной сессии – для этого нужно не менее 300 голосов парламентариев.