Курс валют на сегодня 8 февраля - доллар подешевел, евро дешевеет

Курс валют на сегодня 8 февраля - доллар подешевел, евро дешевеет

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На пятницу, 8 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подешевел, евро дешевеет.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 8 февраля цена доллара США составит 26 гривен 96 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 30 59 копеек, что в свою очередь на 14 копеек меньше чем в четверг, 7 февраля.

В четверг, 7 февраля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.98/26.95 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.58/30.54 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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