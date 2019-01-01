Ситуация на Донбассе обостряется - враг бьет из минометов

Ситуация на Донбассе обостряется - враг бьет из минометов

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Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Ситуация на Донбассе остается сложной, однако контролируемой. 7 февраля российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Указано, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Водяное и населенного пункта Пищевик.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник стрелял из автоматических гранатометов и стрелкового оружия в районе поселка Крымское и дважды из минометов калибра 120 и 82 мм. в районе населенного пункта Троицкое.В результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.Обороняясь, подразделения ООС подавили вражеский огонь применением дежурных огневых средств", — передают в штабе.

По данным разведки, 7 февраля одного оккупанта уничтожено и трое получили ранения.

По состоянию на 7:00 текущих суток враг огонь не открывал.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что на расстоянии 250 км от границы Украины Россия разместила 12 ракетных комплексов "Искандер-М", которые могут быть оснащены ядерными боезарядами, дальность действия которых достигает 500 км.

Источник: ONLINE.UA Теги: Донбасс, обстрелы, боевики, ВСУ
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