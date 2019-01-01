"Мы разочарованы": в ОБСЕ обратились к Украине с неожиданным замечанием

В ОБСЕ заявили, что их неприятно удивило решение Украины запретить российским гражданам принимать участие в миссии по наблюдению за президентскими выборами в Украине 31 марта, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт организации.
Директор БДИПЧ Ингбйорг Сольрун Гисладоттир в письме к МИД выразила глубокое разочарование в связи с принятием украинским парламентом закона, который закрепил такое ограничение.
"Решение отказать в возможности аккредитации гражданам одного государства-участника, не имеет прецедентов и противоречит обязательством всех государств-участников приглашать наблюдателей от любых других государств-участников ОБСЕ, которые могут пожелать наблюдать за ходом выборов в той мере, в которой это разрешено законом", — написала она.