"Мы разочарованы": в ОБСЕ обратились к Украине с неожиданным замечанием

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В ОБСЕ заявили, что их неприятно удивило решение Украины запретить российским гражданам принимать участие в миссии по наблюдению за президентскими выборами в Украине 31 марта, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт организации.

Директор БДИПЧ Ингбйорг Сольрун Гисладоттир в письме к МИД выразила глубокое разочарование в связи с принятием украинским парламентом закона, который закрепил такое ограничение.

"Решение отказать в возможности аккредитации гражданам одного государства-участника, не имеет прецедентов и противоречит обязательством всех государств-участников приглашать наблюдателей от любых других государств-участников ОБСЕ, которые могут пожелать наблюдать за ходом выборов в той мере, в которой это разрешено законом", — написала она.

Гисладоттир отметила, что наблюдатели, которые направляются для участия в миссиях БДИПЧ по наблюдению за выборами, представляют не свои страны, а всю ОБСЕ. Они обязаны придерживаться методологии БДИПЧ по наблюдению за выборами и управляются суровым кодексом поведения Бюро относительно наблюдателей за выборами, в том числе оставаться строго беспристрастными и никоим образом не вмешиваться в процесс выборов.