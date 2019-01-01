Кого еще пытались убить "Новичком" российские агенты - шокирующие подробности

Олександр Петров та Руслан Боширов (фото — скріншот відео)

Авторитетному изданию The Insider удалось выяснить, что третий (наряду с "Петровым" и "Бошировим") участник покушения в Солсбери, что скрывается под именем "Сергей Вячеславович Федотов", был связан с другим отравлением с применением вещества с семьи "Новичок", передает ONLINE.UA.

Отмечается, что речь идет о покушении на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева в апреле 2015 года.

"Свое агентурное имя Федотов, как и Чепига с Мишкиным, получил в 2010 году и в последующие 8 лет активно путешествовал по Европе и Средней Азии, чаще всего заранее появляясь в местах, где происходили важные политические события", — сказано в сообщении.

Российское издание "Фонтанка" ранее обращало внимание на то, что Федотов одновременно с Бошировим и Петровым путешествовал сначала в Прагу в 2014 году, а затем в Британию — во время отравления Скрипаля.

Как удалось выяснить The Insider и Bellingcat, Федотов также посещал Болгарию ровно в те дни, когда там был отравлен местный предприниматель Емельян Гебрев. Причем, как установила экспертиза — он был отравлен веществом класса "Новичок".

"24 апреля 2014 "Федотов" прилетел из Москвы в курортный болгарский город Бургас. У него был обратный билет на 30 апреля, но уже вечером 28-го он оказался в Стамбуле, где срочно купил билет в Москву. Ранее в этот день предприниматель Емельян Гебрев был госпитализирован, после того как потерял сознание на приеме, который он устраивал в Софии. Примерно в то же время стали плохо себя чувствовать сын Гебрева и один из топ-менеджеров его компании. Всех троих госпитализировали с симптомами тяжелого отравления", — сказано в сообщении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что один из агентов ГРУ РФ, который участвовал в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, ранее воевал в Чечне и Украине. Речь идет о Руслане Боширове, настоящее имя которого Анатолий Чепига. Также не исключается, что он участвовал в операциях по вывозу из Украины экс-президента Виктора Януковича и в захвате Крыма.