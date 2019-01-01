Что будет с ЕС после строительства "Северного потока-2" - прогноз Меркель

Что будет с ЕС после строительства "Северного потока-2" - прогноз Меркель

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Ангела Меркель (фото — flickr.com)

Канцлер Германии Ангела Меркель прогнозирует, что ЕС и Германия не станут зависимы от РФ и ее газа из-за строительства газопровода "Северный поток-2", сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

"Станим ли мы зависимыми от России из-за этого второго газопровода? Я говорю "Нет", если в то же время мы диверсифицируем поставки" — заявила она.

Кроме того, политики отметила критичность того, чтобы Украина и впредь оставалась транзитером российского газа в Европу.

По данным дипломатических источников, Германия давит на европейские столицы, чтобы они заблокировали предложение ЕС по регулированию "Северного потока-2", которое будет рассматриваться в пятницу. Однако Францию убедить не удалось, что угрожает проекту газопровода.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что план по строительству газопровода "Северный поток-2", который Россия прокладывает в Германию через Балтийское море в обход Украины, угрожает всей Восточной Европе.

Так, польский политик ответил на слова немецкого коллеги Гайко Мааса, который накануне заявил, что даже возможные санкции США не остановят строительство газопровода.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в Германии признали, что Северный поток-2 можно остановить санкциями США, которые американские власти намерены ввести против специализированных компаний, без уникальных технологий которых строительство будет невозможно. Но немецкие власти угрожают ответом США.

Источник: ONLINE.UA Теги: ЕС, Північний потік -2, Ангела Меркель, РФ
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