Что будет с ЕС после строительства "Северного потока-2" - прогноз Меркель

Ангела Меркель (фото — flickr.com)

Канцлер Германии Ангела Меркель прогнозирует, что ЕС и Германия не станут зависимы от РФ и ее газа из-за строительства газопровода "Северный поток-2 ", сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

"Станим ли мы зависимыми от России из-за этого второго газопровода? Я говорю "Нет", если в то же время мы диверсифицируем поставки" — заявила она.

Кроме того, политики отметила критичность того, чтобы Украина и впредь оставалась транзитером российского газа в Европу.

По данным дипломатических источников, Германия давит на европейские столицы, чтобы они заблокировали предложение ЕС по регулированию "Северного потока-2 ", которое будет рассматриваться в пятницу. Однако Францию убедить не удалось, что угрожает проекту газопровода.