"Не хотите НАТО по соседству?": в США дали Кремлю полезный совет

Капитан ВМС США Гарри Табах дал Кремлю полезный совет, как не получить соседей-союзников НАТО. Для этого, по мнению американца, надо просто не нападать на эту страну, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Обозреватель".

"Я хочу обратиться к россиянам. Если вы не хотите, чтобы ваши соседи вступали в НАТО, то не захватывайте их территорию. Потому, если вы на них нападаете, то, конечно же, они рвутся в Альянс", — заявил капитан ВМС США.

Кроме того, он объяснил, почему в НАТО все еще нет единого решения по российскому вопросу. Все потому, что от Владимира Путина можно ожидать всего чего угодно: от хитрых схем КГБ до использования "красной кнопки".

Отметим, что 7 февраля Верховная Рада окончательно закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Для этого было нужно конституционное большинство голосов, "за" проголосовали 334 депутата.

В свою очередь, в НАТО приветствовали это решение и призвали Украину продолжать воплощение важных реформ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что агрессия России в 2019 году будет все решительнее, поэтому НАТО должно быть готовым к войне, чтобы реагировать на все вызовы одновременно.