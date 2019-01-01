Путин готовится к полномасштабной войне - эксперты сообщили неутешительные новости

Шведское оборонное исследовательское агентство FOI сообщает, что военные учения России становятся все более масштабными. Поэтому, вместо участия в мелких конфликтах Путин теперь готовится начать широкомасштабную войну в регионе против НАТО или против Китая, передает ONLINE.UA.

Экспертам удалось узнать, что уже 10 лет российская армия готовится к длительным региональным войнам с такими противниками, как Китай и НАТО.

"Российское министерство обороны объявило в 2017 году, что около 10 тысяч российских солдат принимали участие в стратегических учениях в западной России. В 2018 году было собрано 300 тысяч воинов на соответствующие мероприятия в восточных частях страны. Но интересны не сами цифры", – рассказал заместитель директора по исследованиям и вопросам политики безопасности при FOI Йохан Норберг.

Кроме того, интенсивность российских военных учений указывает на то, что вооруженные силы РФ повышают свою боеспособность, а подразделения учат выполнять назначенные миссии в боевых операциях. РФ в течение последних десяти лет использовала военную силу в Грузии, Украине и Сирии.

"Россия, очевидно, готова использовать военные средства. Поэтому важно понять, как в худшем случае они могут быть использованы. Об этом свидетельствуют военные учения", — говорит Норберг.

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