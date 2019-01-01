Политолог объяснил, при каких условиях Украина вступит в НАТО

Политический эксперт Николай Давидюк прокомментировал изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО, отметив, что украинский глава Петр Порошенко таким образом заботится о повышении своих рейтингов. Политолог напомнил, что президент приехал в Раду выступить, а нескрываемая улыбка на его лице ярко говорила об этом, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Однако вступление в НАТО – это не обещание, которое он придумал. Впервые об этом заявил Кучма, затем крупнейшую общественную огласку это получило во времена Ющенко. Если проанализировать три десятки политических кампаний кандидатов в президенты, которые уже зарегистрированы, то у половины тоже говорится о вступлении в НАТО. Сказать, что это идея одного человека тоже нельзя. То, что он (Порошенко, – ред.) хочет привязать это к себе, то уже его личное дело", — обїяснил он.

Эксперт напомнил: НАТО заявило нашей стране, что они открыты, но нам надо переходить к реальным реформам.

"Экономическая стабильность, политические и антикоррупционные реформы, открытость бюджета, отсутствие коррупции – это и будет вступление в НАТО", — отметил Давидюк.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак заявил, что вступление Украины в НАТО является чрезвычайно важным, ведь онО обеспечивает коллективную оборону, а страна меньше тратит на свою оборону. Кроме того, членство в Альянсе сделает невозможным изменение западного курса страны.