"Это невозможно!": Меган Маркл снова шокировала общественность

"Это невозможно!": Меган Маркл снова шокировала общественность

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Меган Маркл на British Fashion Awards 2018 (фото — instagram.com)

Очаровательная Меган Маркл не устает удивлять своих поклонников стильными и роскошными образами. Так, недавно герцогиня вместе с принцем Гарри посетила церемонию Endeavour Fund, для которого она выбрала классический, однако очень стильный наряд, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Указано, что в городе Ковентри, в центральной части Великобритании, состоялся традиционный торжественный вечер под названием Endeavour Fund Awards. На важной церемонии присутствующие почтили память английских военнослужащих.

"Особыми гостями благотворительного вечера стали принц Гарри и Меган Маркл, которые также посещали церемонию в 2018 году. Для светского выхода, целью которого было почтить историю своей страны, герцогиня выбрала максимально классический и сдержанный образ, однако без изюминки не обошлось.Беременная Меган Маркл надела белую рубашку с рукавом до локтя от любимого бренда Givenchу, элегантность которой подчеркнула длинная черная юбка с высокой талией от той же самой марки. Особенностью ее была большая распорка, благодаря которой 37-летняя жена принца Гарри продемонстрировала свои стройные ножки", — сказано в сообщении.

Поклонники герцогини не могут понять, как ей удается оставаться в такой прекрасной физической форме даже во время беременности.

"Это просто невозможно! я за период беременности набрала 20 килограммов, а Меган, кажется, даже немного похудела; она как всегда на высоте; очень изысканный наряд — так держать; каждая беременная женщина — красавица", — пишут пользователи соцсети.

"Это невозможно!": Меган Маркл снова шокировала общественность (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что принц Гарри во время торжественного обеда по поводу выхода кулинароной книги Меган Маркл несолько раз курьезно отметился, что попало в кадр папарацци.

Источник: ONLINE.UA Теги: Меган Маркл, образ, стиль, беременность
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