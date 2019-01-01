Стало известно, кто из россиян приедет наблюдать за выборами в Украине

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Уже 11 февраля российские наблюдатели, входящие в миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ прилетят в Киев для мониторинга предстоящих выборов президента Украины.

Об этом пишет российская газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, сообщает ONLINE.UA.

Отмечается, что 11 февраля россиянки Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права прилетят в Киев для мониторинга выборов под мандатом БДИПЧ.

Кроме того, издание отмечате, что кандидатуры Богдановой и Борисовой вряд ли были выбраны случайно, поскольку мужчин из России в возрасте 16-60 лет украинские пограничники часто не пускают.

Напомним, недавно президент Украины Петр Порошенко заявил, что отдаст приказ Государственной пограничной службе Украины не пускать наблюдателей от РФ на президентские выборы 2019 года.

"Я, как президент Украины, отдам приказ, как верховный главнокомандующий, Госпогранслужбе Украины не пустить (наблюдателей от России — ред.). И гарантирую вам и украинскому народу, что приказ верховного главнокомандующего будет выполнен", — подчеркнул Порошенко.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в ОБСЕ заявили, что их неприятно удивило решение Украины запретить российским гражданам принимать участие в миссии по наблюдению за президентскими выборами в Украине 31 марта.