"Мы должны действовать": Евросоюз выступил с важным заявлением относительно Украины

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18 стран-членов Европейского союза заявили, что блок должен быть "готовым действовать" на поддержку Украины в случае, если Россия попытается подорвать президентские и парламентские выборы в стране, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на RFE/RL.

Кроме того, в дискуссионном документе под названием "Сохранение Украины на ее европейском пути" 18 стран также заявляют, что блоку следует "избегать усталости ЕС от Украины или усталости Украины от ЕС".

"Документ, который чиновники ЕС не имели права публично публиковать, был одобрен представителями Австрии, Бельгии, Великобритании, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Румынии, Словакии, Словении и Швеции. Его будут обсуждать, когда министры иностранных дел ЕС соберутся в Брюсселе 18 февраля, чтобы обсудить политическую ситуацию в Украине перед президентскими выборами", — сказано в сообщении.

Также в Евросоюзе подчеркнули, что предстоящие выборы будут "тестом для Украины: для ее демократии, реформ, устойчивости и ориентации. Ключевым интересом ЕС остается сохранить Украину на европейском пути реформ и продолжать ее поддержку".

Как сообщал ONLINE.UA, посол Германии Эрнст Райхель и посол Франции Изабель Дюмон призывают украинцев не верить кандидатам в президенты, которые обещают быстрое вступление Украины в Евросоюз и НАТО.