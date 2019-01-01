"Самая красивая женщина планеты": фанаты нахваливают чувственную фотосессию Моники Беллуччи

"Самая красивая женщина планеты": фанаты нахваливают чувственную фотосессию Моники Беллуччи

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Моніка Беллуччі (фото — instagram.com)

Секс-символ целой эпохи, известная 54-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи снялась в чувственной фотосессии для польского журнала "Uroda Życia" ("Красота жизни"). Невероятную фотографию, которая украсила обложку, издание опубликовало на своей странице в Instagram, передает ONLINE.UA.

На черно-белом снимке актриса позирует в блузке в полоску. Ее образ завершает традиционный для Моники макияж с акцентом на глазах. В интервью журналу Беллуччи заявила, что не нужно скрывать свой возраст, стесняться своих желаний быть известной, сексуальной, достигать новых карьерных вершин, любить и наслаждаться сексом.

Фанаты известной актрисы отмечают, что ее возраст — это просто цифры, ведь выглядит она всегда молодой и невероятно привлекательной

"Моника — самая красивая женщина планеты; думаю, и в 74 года она будет продолжать баловать нас такими шикарными фото; ох, эти глаза — в них можно утонуть; нежная и страстная одновременно", — пишут поклонники Моники в комментариях к фото.

"Самая красивая женщина планеты": фанаты нахваливают чувственную фотосессию Моники Беллуччи (1)

Как сообщал ONLINE.UA, главная красавица итальянского кинематографа Моника Беллуччи впервые попала в объективы папарацци со своим новым бойфрендом, который моложе нее на 18 лет. Фото за считанные часы стало хитом сети, ведь известная актриса довольно долго не афишировала свою личную жизнь.

Источник: ONLINE.UA Теги: Моника Беллуччи, фото, образ, фанати
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