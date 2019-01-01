У Путина пожаловались на сильное давление со стороны США

У Путина пожаловались на сильное давление со стороны США

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Дмитро Пєсков та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал намерение Франции поддержать изменения Газовой директивы ЕС, которое может коснуться проекта "Северный поток — 2". Представитель Кремля цинично отметил, что Белый дом хочет заставить Европу покупать свой дорогой газ, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, он добавил, что "Северный поток — 2" – это необходимый для России и всего Евросоюза международный проект, который постоянно "подвергается нападкам третьих стран, точнее — Соединенных Штатов Америки".

"США в данном случае занимают позицию, несовместимую с понятиями честной конкуренции, пытаясь заставить европейских партнеров покупать дороже в нынешней конъюнктуре ориентировочно на 30% газ из Соединенных Штатов Америки", — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, РФ внимательно следит за развитием дискуссии, которая сейчас происходит в ЕС относительно "Северного потока-2". В то же время он отметил, что Москва вместе с партнерами продолжает реализовать проект.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсовФренсис Феннон на брифинге в Вашингтоне 10 декабря заявил, что Конгресс США рассматривает около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора России.
Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Путин, газ, Північний потік -2, США
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