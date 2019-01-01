У Путина пожаловались на сильное давление со стороны США

Дмитро Пєсков та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал намерение Франции поддержать изменения Газовой директивы ЕС, которое может коснуться проекта "Северный поток — 2". Представитель Кремля цинично отметил, что Белый дом хочет заставить Европу покупать свой дорогой газ, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, он добавил, что "Северный поток — 2" – это необходимый для России и всего Евросоюза международный проект, который постоянно "подвергается нападкам третьих стран, точнее — Соединенных Штатов Америки".

"США в данном случае занимают позицию, несовместимую с понятиями честной конкуренции, пытаясь заставить европейских партнеров покупать дороже в нынешней конъюнктуре ориентировочно на 30% газ из Соединенных Штатов Америки", — заявил Песков.