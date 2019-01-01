Подруги Меган Маркл рассказали неожиданные факты о жизни герцогини

Подруги Меган Маркл рассказали неожиданные факты о жизни герцогини

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Меган Маркл та принц Гаррі (фото — instagram.com)

Пять подруг жены принца Гарри дали откровенное интервью, в котором заявили, что Меган Маркл "вынуждена сидеть и молча терпеть ложь", которую распространяют о ней британские таблоиды. В частности, они отметили, что герцогиня стала жертвой глобальной травли, передает ONLINE.UA со ссылкой на People.

Подруги Меган уверяют, что Маркл не разрывала отношения с отцом Томасом, как утверждает он сам и его старшая дочь Саманта. Что интересно, после свадьбы жена принца Гарри написала ему письмо и попросила прекратить позорить ее в СМИ. В ответ мужчина лишь попросил дочь сделать с ним фотосессию.

"Они также пытались продемонстрировать все так, будто Меган поссорилась со своими сестрой и братом. Это абсолютная неправда", – заявили друзья Меган.

Кроме того, друзья рассказали, что восприятие образа жизни Меган и Гарри и реальность – это две разные вещи. Они добавили, что герцогиня каждый день сама готовит для себя и для мужа.

"Недавно мы провели несколько дней вместе. Ее муж уехал из города. В комнате, которую она для меня приготовила, была зажжена свеча у кровати, тапочки и халат. Мы в доме были только вдвоем. Это было наше время. Она готовила замечательную еду. Делала чай каждый день. На улице был дождь и грязь, поэтому собаки пачкались, и она вытирала их полотенцами. Как сильно она любит своих животных... Как сильно любит своих друзей... Как она любит кормить тебя, заботиться о тебе. Ничего из этого не изменилось", — говорит подружка Меган.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что принц Гарри насмешил курьезной выходкой в первый день турне по странам Содружества наций.

Источник: ONLINE.UA Теги: Меган Маркл, друзья, отношения, принц Гарри
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