На сколько вырастут зарплаты украинцев в 2019 году - прогноз НБУ

На сколько вырастут зарплаты украинцев в 2019 году - прогноз НБУ

  |  Экономика   |   Читати українською
Фото: pxhere.com

В "Инфляционном отчете" Национального банка прогнозируется, что реальные зарплаты вырастут на 7% в 2019 году и в дальнейшем их ежегодный рост замедлится до 4%, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Темпы роста средней номинальной заработной платы будут замедляться (около 16% в текущем году до 9% в 2021 году) как за счет ослабления оттока рабочей силы в страны ЕС, так и за счет снижения темпов конвергенции зарплат", — говорится в отчете.

По словам представителей НБУ, все еще высокий уровень безработицы (8,5 – 8,7%) на прогнозном горизонте обусловлен медленными темпами роста экономики на фоне жесткой монетарной и фискальной политики.

"Замедление миграционных процессов и выравнивания диспропорций на рынке труда будут снижать давление на рост заработных плат", — считают в НБУ.

На сколько вырастут зарплаты украинцев в 2019 году - прогноз НБУ (1)

Как сообщал ONLINE.UA, ранее правительство предложило Верховной Раде расширить базу налогообложения единого социального взноса в размере 22% с 15 минимальных зарплат (55,8 тысячи гривен) до 25 (104,3 тысячи гривен) и ввести регрессивную шкалу отчислений ЕСВ. С данным заявлением выступил министр социальной политики Андрей Рева.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, реальная зарплата, НБУ
Новости других СМИ
У Путина пожаловались на сильное давление со стороны США
У Путина пожаловались на сильное давление со ст...
Путин приказал охранять Януковича
Путин приказал охранять Януковича
"Мы должны действовать": Евросоюз выступил с важным заявлением относительно Украины
"Мы должны действовать": Евросоюз выс...
МВФ назвал основную цель сотрудничества с Украиной
МВФ назвал основную цель сотрудничества с Украиной
Политолог объяснил, при каких условиях Украина вступит в НАТО
Политолог объяснил, при каких условиях Украина ...
Путин готовится к полномасштабной войне - эксперты сообщили неутешительные новости
Путин готовится к полномасштабной войне - экспе...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги