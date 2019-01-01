На сколько вырастут зарплаты украинцев в 2019 году - прогноз НБУ

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В "Инфляционном отчете" Национального банка прогнозируется, что реальные зарплаты вырастут на 7% в 2019 году и в дальнейшем их ежегодный рост замедлится до 4%, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Темпы роста средней номинальной заработной платы будут замедляться (около 16% в текущем году до 9% в 2021 году) как за счет ослабления оттока рабочей силы в страны ЕС, так и за счет снижения темпов конвергенции зарплат", — говорится в отчете.

По словам представителей НБУ, все еще высокий уровень безработицы (8,5 – 8,7%) на прогнозном горизонте обусловлен медленными темпами роста экономики на фоне жесткой монетарной и фискальной политики.

"Замедление миграционных процессов и выравнивания диспропорций на рынке труда будут снижать давление на рост заработных плат", — считают в НБУ.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее правительство предложило Верховной Раде расширить базу налогообложения единого социального взноса в размере 22% с 15 минимальных зарплат (55,8 тысячи гривен) до 25 (104,3 тысячи гривен) и ввести регрессивную шкалу отчислений ЕСВ. С данным заявлением выступил министр социальной политики Андрей Рева.