В России застрелили известного боксера

В России застрелили известного боксера

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Олександр Костромін (фото — скриншот відео)

7 февраля в Белгороде был убит профессиональный боксер, победитель первенства России Александр Костромин. Указано, что тело спортсмена с огнестрельным ранением было найдено недалеко от его дома.

Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Белгородской области, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Тело Костромина с огнестрельным ранением было обнаружено в четверг вечером недалеко от дома, где он проживал. На данный момент на месте работает оперативно-следственная группа", – рассказали в ведомстве.

Александру Костромину 9 февраля должно было исполниться 30 лет. Он выступал в весовой категории до 80 кг. Свой первый серьезный бой спортсмен провел в 2005 году, стал победителем первенства России. В 2014 году взял "золото" международного лиги по боксу в Крыму.

Костромин провел на профессиональном ринге три боя, и все выиграл. 16 февраля должен был состояться четвертый – в Риге.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ночь с 2 на 3 июня в Кыргызстане произошла смертельная авария, в которой погибла "Миссис мира-2018" Сания Шакирова. 30-летняя женщина, которая победила на конкурсе Miss Universe Beauty — 2018 в номинации "Missis World", погибла на месте происшествия в момент столкновения автомобиля со стеной, ограждающей кладбище.

Источник: ONLINE.UA Теги: Александр Костромин, боксёр, РФ, убийство
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