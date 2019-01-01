"Мы должны пригласить Путина": власти Польши потрясли неожиданным решением

"Мы должны пригласить Путина": власти Польши потрясли неожиданным решением

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Вице-министр иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий заявил, что Польша должна пригласить президента России Владимира Путина на праздновании 80-летия начала Второй мировой войны, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Польское радио".

В разговоре с радио RMF 24 Цихоцкого спросили, должна ли Польша пригласить Путина.

"Да, конечно. Такой будет рекомендация (МИД – ред.), когда канцелярия президента спросит об этом", — ответил он.

Кроме того, польский дипломат добавил, что организатором торжественных мероприятий на Вестерплатте является канцелярия президента, поэтому глава государства принимает окончательное решение о составе гостей и формате мероприятий.

Напомним, несколько дней назад президент Польши Анджей Дуда сообщил, что приглашения будут разосланы всем мировым лидерам, прежде всего тех государств, которые принимали в ней участие на стороне свободного мира, в частности президенту США Дональду Трампу. Польский лидер отметил, что приглашения еще не рассылали, поэтому пока никто не подтвердил своего присутствия.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что 18 августа российский президент Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. По прибытию он подарил невесте букет цветов, а затем пригласил Кнайсль на танец.
Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Путин, Польша, приглашение, ВМВ
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