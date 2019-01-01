"Мы должны пригласить Путина": власти Польши потрясли неожиданным решением

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Вице-министр иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий заявил, что Польша должна пригласить президента России Владимира Путина на праздновании 80-летия начала Второй мировой войны, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Польское радио".

В разговоре с радио RMF 24 Цихоцкого спросили, должна ли Польша пригласить Путина.

"Да, конечно. Такой будет рекомендация (МИД – ред.), когда канцелярия президента спросит об этом", — ответил он.

Кроме того, польский дипломат добавил, что организатором торжественных мероприятий на Вестерплатте является канцелярия президента, поэтому глава государства принимает окончательное решение о составе гостей и формате мероприятий.

Напомним, несколько дней назад президент Польши Анджей Дуда сообщил, что приглашения будут разосланы всем мировым лидерам, прежде всего тех государств, которые принимали в ней участие на стороне свободного мира, в частности президенту США Дональду Трампу. Польский лидер отметил, что приглашения еще не рассылали, поэтому пока никто не подтвердил своего присутствия.