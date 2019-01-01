"И страшно, и смешно": известная модель шокировала эпатажным БДСМ-образом

Меган Пормер (фото — flickr.com)

Популярная американская актриса и модель Меган Пормер выбрала для благотворительного вечера слишком откровенный эпатажный образ, который безжалостно критикуют в сети, передает ONLINE.UA.

В Нью-Йорке состоялся благотворительный вечер amfAR, который собирает самых популярных звезд. Большинство присутствующих знаменитостей выбрали для мероприятия сексуальные платья с декольте. Однако Меган Пормер решила выделиться на общем фоне и выбрала довольно специфический БДСМ-образ.

Модель надела полупрозрачное черное платье с небольшими черными вставками. Грудь была обнажена, а вместо накидки – экстремальная конструкция, которая напоминает каркас. Образ дополнил интересный аксессуар — странный головной убор.

"И страшно, и смешно; все ради эпатажа; о Боже, это мне сегодня ночью приснится; кажется, что-то пошло не так; на благотворительный вечер? серьезно?; по-моему, очень симпатично, однако неуместно; красивая девушка, но вкус у нее так себе; ого, мир сходит с ума", — критикуют наряд модели пользователи сети.

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