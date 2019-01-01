Россиян исключат из списка наблюдателей на выборах в Украине: что случилось

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Представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Раймер сообщил, что двое россиян будут исключены из списка долгосрочных наблюдателей на украинских выборах в связи с отказом Киева в их аккредитации, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина" .

Отвечая на вопрос, рассматривают ли в ОБСЕ возможность замены двух россиян, которым отказали со стороны Киева, Раймер сказал:

"Если, как это было объявлено украинской властью, эти два человека не будут аккредитованы в качестве наблюдателей, то в миссии будет 90 долгосрочных наблюдателей".

Кроме того, он добавил, что в соответствии со стандартной практикой для всех наблюдательных миссий, Бюро направляет запрос 56 странам-участницам для выделения наблюдателей на долгосрочную миссию на президентских выборах в Украине.

"Мы получили список из 92 кандидатов и передали его властям Украины, включая двух россиян, которые там значились", — добавил Реймер.

Как сообщал ONLINE.UA министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что Россия получила официальное приглашение от ОБСЕ для участия российских наблюдателей в президентских выборах в Украине, которые пройдут 31 марта.