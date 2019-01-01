Эксперт рассказал, каким будет главный цвет 2020 года

Эксперт рассказал, каким будет главный цвет 2020 года

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Фото: flickr.com

В Международном исследовательском институте Pantone сделали прогноз относительно главного цвета 2020 года, передает ONLINE.UA со ссылкой на Footwear News.

Согласно прогнозу вице-президента института Лори Прессмана, основным цветом 2020 года станет синий. Мужчина считает, что в будущем году дизайнеры будут искать вдохновение в морских оттенках.

"Также Прессман говорит, что актуальными будут другие морские цвета такие, как у водорослей, песка, глубины океана. Именно американский институт цвета Pantone уже 19 лет выбирает главный цвет года", — сказано в сообщении.

Что интересно, в английском языке синий цвет (англ. blue) символизирует печаль, меланхолию, депрессию, или просто состояние глубокой задумчивости, что стало причиной широкого применения этого цвета в искусстве (напр. отдельный период в творчестве Пабло Пикассо, блюзовый жанр в музыке и т.д. В области искусства английское «blue» (а также фр. bleu) на украинский традиционно переводится, как «блакитний». Синий нередко ассоциируется с водой и воздухом.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что американский президент Дональд Трамп во время посещения детской больницы в Огайо занялся рисованием с детьми. В частности, президент США раскрашивал американский флаг, закрасив одну из полос синим цветом.

Источник: ONLINE.UA Теги: мода, стиль, цвет, 2020
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