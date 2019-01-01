Ученые случайно нашли "эликсир молодости"

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Ученые из Браунского университета после длительных исследований пришли к выводу, что в стареющих клетках, в которых нарушается механизм деления, важный класс ретротранспозонов, который называют L1, выходит из-под клеточного контроля, передает ONLINE.UA со ссылкой на результаты исследования.

Отмечается, что он начинает размножаться в клетках, это вызывает воспалительные реакции, которые распространяются на соседние, здоровые клетки.

"Ученые проверили шесть различных лекарств-ингибиторов, чтобы узнать, могут ли они блокировать активность L1. Препарат от ВИЧ – ламивудин, заметно выделялся в процессе исследования, благодаря своей активности и отсутствии побочных эффектов.Ламивудин уменьшал активность L1 и подавлял проявление секреторного фенотипа, который тождественный со старением. В 20-месячных мышей препарат за шесть месяцев приема способствовал исчезновению признаков потери жира и мышц, а также рубцеванию почек", — сказано в сообщении.

В будущем исследователи планируют приступить к клиническим испытаниям с участием людей, которые страдают от артрита и болезни Альцгеймера.