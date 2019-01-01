Президентские выборы 2019: наконец-то появился полный список кандидатов

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала рекордное для Украины количество кандидатов в президенты — 44 человека — и завершила регистрацию, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ЦИК.

Гражданская сеть ОПОРА отмечает, что в целом документы в ЦИК подали 94 человека. Среди кандидатов в президенты 40 составляют мужчины, а 4 — женщины, средний возраст кандидатов — 50 лет.

Стоит отметить, что среди зарегистрированных кандидатов 16 являются народными депутатами.

Итак, за кресло главы государства будут бороться:

Игорь Шевченко, 1971 года, образование высшее, проживает в Киеве, президент благотворительной организации "Успешная Украина", беспартийный, cамовыдвиженец.

Сергей Каплин, 1979 года, образование высшее, проживает в Опришки Глобинского района Полтавской области, работает народным депутатом, беспартийный, выдвиженец партии "Социал-демократическая партия".

Валентин Наливайченко, 1966 года, образование высшее, проживает в Киеве, председатель партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко" Справедливость ", выдвиженец партии" Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость".

Виталий Скоцик, 1972 года, образование высшее, проживает в Киеве, профессор кафедры коневодства и пчеловодства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, беспартийный, cамовыдвиженец.

Андрей Садовый, 1968 года, образование высшее, проживает в городе Львове, Львовский городской председатель, член партии "Объединение" Самопомощь ", субъект выдвижения -" Объединение "Самопомощь".

Виталий Куприй, 1973 года, образование высшее, проживает в Киеве, народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, беспартийный, cамовыдвиженец.

Евгений Мураев, 1976 года, образование высшее, проживает в Харькове, работает народным депутатом, член партии "НАШИ", субъект выдвижения — партия "НАШИ".

Анатолий Гриценко, 1957 года, образование высшее, проживает в Киеве, доцент кафедры политологии, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", член партии "Гражданская позиция", субъект выдвижения — "Гражданская позиция".

Геннадий Балашов, 1961 года, образование высшее, проживает в Киеве, физическое лицо — предприниматель, член партии "5.10", субъект выдвижения — партия "5.10".

Ольга Богомолец, 1966 года, образование высшее, проживает в Киеве, народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, беспартийная, cамовыдвижение.

Александр Шевченко, 1971 года, образование высшее, проживает в селе Поляница города Яремче Ивано-Франковской области, народный депутат, член партии "Украинское объединение патриотов — УКРОП", субъект выдвижения — "Украинское объединение патриотов — УКРОП" .

Роман Насиров, 1979 года, образование высшее, проживает в городе Киеве, беспартийный, cамовыдвиженец.

Юрий Бойко, 1958 года, образование высшее, проживает в городе Рубежное Луганской области, народный депутат, член партии "Оппозиционный блок", cамовыдвиженец.

Олег Ляшко, 1972 года, образование высшее, проживает в Киеве, народный депутат, председатель депутатской фракции Радикальной партии Олега Ляшко, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, член партии "Радикальная партия Олега Ляшко", субъект выдвижения — "Радикальная партия Олега Ляшко".

Аркадий Корнацкий, 1953 года, образование высшее, проживает в Чаусово-2 Первомайского района Николаевской области, народный депутат, беспартийный, cамовыдвиженец.

Первомайского района Николаевской области, народный депутат, беспартийный, cамовыдвиженец. Александр Вилкул, 1974 года, образование высшее, проживает в Днепре, народный депутат, член партии "Оппозиционный блок — Партия мира и развития", субъект выдвижения — "Оппозиционный блок — Партия мира и развития".

Юлия Тимошенко, 1960 года, образование высшее, проживает в пгт Козин Обуховского района Киевской области, народный депутат, председатель депутатской фракции политической партии "Всеукраинское объединение" Батькивщина "в Верховной Раде, член Комитета ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, член партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", субъект выдвижения — Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Дмитрий Добродомов, 1977 года, образование высшее, проживает в городе Львове, народный депутат, секретарь Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, член партии "Гражданское движение" Народный контроль ", субъект выдвижения -" Общественное движение "Народный контроль" .

Александр Мороз, 1944 года, образование высшее, проживает в Киеве, пенсионер, член партии "Социалистическая партия Александра Мороза", субъект выдвижения — "Социалистическая партия Александра Мороза".

Илья Кива, 1977 года, образование высшее, проживает в Киеве, председатель Всеукраинского профессионального союза МВД, член Социалистической партии Украины, субъект выдвижения — Социалистическая партия Украины.

Руслан Кошулинский, 1969 года, образование высшее, проживает в городе Львове, председатель секретариата партии "Свобода", член партии ВО "Свобода".

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в МИД Украины отреагировали на слова специального представителя Госдепартамента США Курта Волкера о том, что Украине следует допустить российских наблюдателей на выборы.