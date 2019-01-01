"Исправьте немедленно!": The Times попала в громкий скандал из-за "гражданской войны" в Украине

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Посольство Украины в Великобритании требует у редакции авторитетной газеты The Times исправить фразу "гражданская война в Украине" в одной из статей. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter, передает ONLINE.UA.

"На 5-м году войны с Россией, к сожалению, мы должны напоминать The Times, ведущему источнику, что в Украине нет гражданской войны, а есть прямая российская агрессия, которая привела к аннексии Крыма и войне на Донбассе, где украинские солдаты сражаются против 40-тысячной российской армии. Исправьте статью немедленно!", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская дипломатка Наталья Галибаренко также направила соответствующее письмо автору статьи, редактору раздела "Здоровье" Крису Смиту. Статья с некорректной фразой вышла на сайте The Times 8 февраля. Она посвящена теме стремительного распространении кори в Европе.

В материале, в частности, указывается, что в Украине зарегистрировано наибольшее количество случаев заболевания среди европейских стран и одной из причин этого автор считает "гражданскую войну в Украине".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что агентство Bloomberg опубликовало странную карту с Крымом.