"Вот так номер!": известная сенаторка ошеломила сексуальным нарядом на официальном мероприятии

Новая бразильская сенаторка
Политик, которая считает себя ярой феминисткой, надела смелый ярко-красный комбинезон с откровенным декольте, который продемонстрировал пышный бюст красавицы.
Поначалу женщина скрывала грудь под красным жакетом, однако в момент произнесения клятвы она сняла его, чем вызвала волну возмущений в сети и среди бразильских СМИ, которые назвали ее образ "вульгарным и недопустимым для политика".
Относительно выбора откровенного наряда Ана дала феминистические объяснения, отметив то, что женщина свободна в своем выборе. А ранее на странице в Instargam
"Вот так номер!; красивая женщина должна оставаться сексуальной в любой ситуации; куда катится мир?; не нужно завидовать — она невероятная", — пишут пользователи соцсети.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям встретили короля Нидерландов Виллема-Александра с супругой. Торжественный вечер прошел в Букингемском дворце — герцогиня для этого события выбрала наряд со шлейфом бледно-голубого цвета от модного дома Alexander McQueen.