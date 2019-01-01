"Вот так номер!": известная сенаторка ошеломила сексуальным нарядом на официальном мероприятии

Новая бразильская сенаторка 44-летняя Ана Паула да Силва шокировала общественность чересчур сексуальным образом для своего первого заседания, на котором она принесла присягу, передает ONLINE.UA.

Политик, которая считает себя ярой феминисткой, надела смелый ярко-красный комбинезон с откровенным декольте, который продемонстрировал пышный бюст красавицы.

Поначалу женщина скрывала грудь под красным жакетом, однако в момент произнесения клятвы она сняла его, чем вызвала волну возмущений в сети и среди бразильских СМИ, которые назвали ее образ "вульгарным и недопустимым для политика".

Относительно выбора откровенного наряда Ана дала феминистические объяснения, отметив то, что женщина свободна в своем выборе. А ранее на странице в Instargam 44-летняя бразильянка заявила, что ей нравится красиво одеваться и не собирается менять образ жизни только потому, что она – депутат.

"Вот так номер!; красивая женщина должна оставаться сексуальной в любой ситуации; куда катится мир?; не нужно завидовать — она невероятная", — пишут пользователи соцсети.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям встретили короля Нидерландов Виллема-Александра с супругой. Торжественный вечер прошел в Букингемском дворце — герцогиня для этого события выбрала наряд со шлейфом бледно-голубого цвета от модного дома Alexander McQueen.