Курс валют на сегодня 9 февраля - доллар не изменился, евро не изменился

Курс валют на сегодня 9 февраля - доллар не изменился, евро не изменился

  |  Экономика   |   Читати українською

На субботу, 9 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар не изменился, евро не изменился.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 9 февраля цена доллара США составит 26 гривен 96 копеек. Таким образом цена американского доллара не изменился.

Цена евро на сегодня не изменилась и на сейчас курс евро составляет 30 59 копеек.

В пятницу, 8 февраля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.25/27.15 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.92/30.8 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

Смотрите остальные курсы валют в Украине

Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
Новости других СМИ
"Жду с нетерпением": Трамп назвал дату и место нового саммита с Ким Чен Ыном
"Жду с нетерпением": Трамп назвал дат...
Суд в Лондоне принял решение по иску Порошенко против ВВС - первые подробности
Суд в Лондоне принял решение по иску Порошенко ...
Компромисс достигнут: Евросоюз принял окончательное решение по "Северному потоку-2"
Компромисс достигнут: Евросоюз принял окончател...
Путин неожиданно устроил масштабную чистку среди российских силовиков
Путин неожиданно устроил масштабную чистку сред...
На сколько вырастут зарплаты украинцев в 2019 году - прогноз НБУ
На сколько вырастут зарплаты украинцев в 2019 г...
У Путина пожаловались на сильное давление со стороны США
У Путина пожаловались на сильное давление со ст...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги