Курс валют на сегодня 9 февраля - доллар не изменился, евро не изменился

На субботу, 9 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар не изменился, евро не изменился.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 9 февраля цена доллара США составит 26 гривен 96 копеек. Таким образом цена американского доллара не изменился.

Цена евро на сегодня не изменилась и на сейчас курс евро составляет 30 59 копеек.

В пятницу, 8 февраля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.25/27.15 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.92/30.8 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. — Джонатан Свифт

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