Ситуация на Донбассе обострилась: ВСУ понесли потери, но мощно ответили врагу

Ситуация на Донбассе обострилась: ВСУ понесли потери, но мощно ответили врагу

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Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Боевики устроили минометную атаку на Донбассе, но украинские защитники мощно ответили врагу. В ходе боевых действий один боец ВСУ погиб и двое получили ранения. У врага масштабные потери — шесть боевиков уничтожено, семеро ранены.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

За минувшие сутки, 8 февраля, тяжелые бои прошли в районе Крымского и хутора Вольный. Там враг бил из 82-мм и 120-мм минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Авдеевки украинских военных обстреливал вражеский снайпер. Также под огонь противника попали защитники Водяного, Павлополя, Авдеевки и Зайцево.

Подразделения ВСУ подавили вражеский огонь с применением дежурных огневых средств. Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь условий прекращения огня.

Ранее ONLINE.UA публиковал видео мощного удара ВСУ по позициям боевиков на Донбассе.

Источник: ONLINE.UA Теги: Донбасс, бои, боевики, обстрелы, минометы, украинские военные, втрати, ООС
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