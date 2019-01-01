Ситуация на Донбассе обострилась: ВСУ понесли потери, но мощно ответили врагу

Боевики устроили минометную атаку на Донбассе, но украинские защитники мощно ответили врагу. В ходе боевых действий один боец ВСУ погиб и двое получили ранения. У врага масштабные потери — шесть боевиков уничтожено, семеро ранены.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
За минувшие сутки, 8 февраля, тяжелые бои прошли в районе Крымского и хутора Вольный. Там враг бил из
Подразделения ВСУ подавили вражеский огонь с применением дежурных огневых средств. Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь условий прекращения огня.
Ранее ONLINE.UA публиковал видео мощного удара ВСУ по позициям боевиков на Донбассе.