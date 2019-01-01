Компромисс достигнут: Евросоюз принял окончательное решение по "Северному потоку-2"

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Евросоюз не будет препятствовать строительству газопровода "Северный поток-2 ", по которому будет поставляться российский газ в Европу в обход Украины. Европейские лидеры достигли компромисса, договорившись, что все решения по этому проекту будет принимать Германия.

Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, передает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

Следует отметить, что ранее Франция выступала против "Северного потока-2 ", который сделает Европу зависимой от российского газа. В Париже намеревались поддержать изменение законодательства ЕС, которое бы усложнило строительство газопровода.

Но теперь европейские лидеры согласились на строительство "Северного потока-2 ". Одним из согласованных предложений стало то, что ответственность за газопроводы с третьими странами, например Россией, ляжет на страну, где российский газопровод впервые встречается с европейской сетью, т.е. на Германию.

"Что касается газовой директивы, то мы достигли соглашения, и это стало возможным благодаря тому, что Франция и Германия тесно сотрудничали", — уточнила Меркель.

Известно, что Франция и Германия урегулировали спор вокруг "Северного потока-2 " и достигли компромисса относительно внесения поправок к газовой директиве Евросоюза. После этого была предложена новая редакция документа, которая не блокирует "Северный поток-2 ". Этот документ уже представили послам стран ЕС в Брюсселе.