Месть Москвы: оккупанты хотят закрыть главный храм ПЦУ в Крыму

Месть Москвы: оккупанты хотят закрыть главный храм ПЦУ в Крыму

  |  Украина   |   Читати українською
Фото: wikipedia.org

Оккупанты Крыма требуют, чтобы верующие храма святых Владимира и Ольги в Симферополе "освободили помещения".

Об этом сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря, передает ONLINE.UA.

Месть Москвы: оккупанты хотят закрыть главный храм ПЦУ в Крыму (1)

Он подчеркнул, что единственному украинскому православному храму в оккупированному Симферополю грозит уничтожение. Зоря допускает, что это Москва мстит за правозащитную дятельности архиепископа Климента.

Следует отметить, что ранее архиепископ Симферопольский и Крымский Климент допускал, что после того, как Украинская православная церковь получила автокефалию, оккупационные "власти" Крыма могут начать жестко мстить церкви УПЦ КП, расположенной на полуострове. Тогда он обещал, что будет бороться и защищать права украинской религиозной общины на аннексированном полуострове.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин пообещал "защищать" верующих в Украине. Он заявил, что Россия оставляет за собой право реагировать в случае угрозы нарушения права на свободу вероисповедания в соседних странах.

Источник: ONLINE.UA Теги: ПЦУ, Крым, аннексия, оккупация, Сімферополь, церковь, Украина
Новости других СМИ
"Жду с нетерпением": Трамп назвал дату и место нового саммита с Ким Чен Ыном
"Жду с нетерпением": Трамп назвал дат...
Суд в Лондоне принял решение по иску Порошенко против ВВС - первые подробности
Суд в Лондоне принял решение по иску Порошенко ...
Компромисс достигнут: Евросоюз принял окончательное решение по "Северному потоку-2"
Компромисс достигнут: Евросоюз принял окончател...
"Вот так номер!": известная сенаторка ошеломила сексуальным нарядом на официальном мероприятии
"Вот так номер!": известная сенаторка...
Путин неожиданно устроил масштабную чистку среди российских силовиков
Путин неожиданно устроил масштабную чистку сред...
"Исправьте немедленно!": The Times попала в громкий скандал из-за "гражданской войны" в Украине
"Исправьте немедленно!": The Times по...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи