Месть Москвы: оккупанты хотят закрыть главный храм ПЦУ в Крыму

Фото: wikipedia.org

Оккупанты Крыма требуют, чтобы верующие храма святых Владимира и Ольги в Симферополе "освободили помещения".

Об этом сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря, передает ONLINE.UA.

Он подчеркнул, что единственному украинскому православному храму в оккупированному Симферополю грозит уничтожение. Зоря допускает, что это Москва мстит за правозащитную дятельности архиепископа Климента.

Следует отметить, что ранее архиепископ Симферопольский и Крымский Климент допускал, что после того, как Украинская православная церковь получила автокефалию, оккупационные "власти" Крыма могут начать жестко мстить церкви УПЦ КП, расположенной на полуострове. Тогда он обещал, что будет бороться и защищать права украинской религиозной общины на аннексированном полуострове.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин пообещал "защищать" верующих в Украине. Он заявил, что Россия оставляет за собой право реагировать в случае угрозы нарушения права на свободу вероисповедания в соседних странах.