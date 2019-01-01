"Жду с нетерпением": Трамп назвал дату и место нового саммита с Ким Чен Ыном

"Жду с нетерпением": Трамп назвал дату и место нового саммита с Ким Чен Ыном

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Кім Чен Ин та Дональд Трамп (фото — commons.wikimedia.org)

Президент США Дональд Трамп определился с датой и местом проведения второго саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Их новая встреча состоится 27-28 февраля во вьетнамском Ханое.

Об этом Трамп сообщил в соцсети, передает ONLINE.UA.

"Жду с нетерпением": Трамп назвал дату и место нового саммита с Ким Чен Ыном (1)

"Мои представители только что покинули Северную Корею после очень продуктивной встречи, они согласовали время и дату второго саммита с Ким Чен Ыном. Саммит пройдет в Ханое, Вьетнам, 27-28 февраля. Я с нетерпением жду встречи с лидером КНДР и продвижения дела мира!", — написал Дональд Трамп.

Напомним, спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн и еще 20 представителей Госдепа совершили визит в Пхеньян с 6 по 8 февраля. Они провели закрытые переговоры со спецпредставителем Госсовета республики по политике в отношении США Ким Хёк Чхолем. В рамках переговоров обсужадась новая встреча Трампа и Ким Чен Ына, а также детали взятых на себя обязательств со стороны Северной Кореи по полной денуклеаризации республики.

"Жду с нетерпением": Трамп назвал дату и место нового саммита с Ким Чен Ыном (2)

"Северная Корея под руководством Ким Чен Ына станет великой экономической державой. Он может удивить некоторых, но не удивит меня, потому что я знаю его и прекрасно понимаю, на что он способен", — подвел итоги визита делегации Госдепа США в КНДР Трамп.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что надеется на новую встречу с президентом США Дональдом Трампом в 2019 году, однако предостерег американского лидера не давить на Пхеньян санкциями.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, КНДР, саммит, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, встреча
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