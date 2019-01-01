"Жду с нетерпением": Трамп назвал дату и место нового саммита с Ким Чен Ыном

Кім Чен Ин та Дональд Трамп (фото — commons.wikimedia.org)

Президент США Дональд Трамп определился с датой и местом проведения второго саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Их новая встреча состоится 27-28 февраля во вьетнамском Ханое.

Об этом Трамп сообщил в соцсети, передает ONLINE.UA.

"Мои представители только что покинули Северную Корею после очень продуктивной встречи, они согласовали время и дату второго саммита с Ким Чен Ыном. Саммит пройдет в Ханое, Вьетнам, 27-28 февраля. Я с нетерпением жду встречи с лидером КНДР и продвижения дела мира!", — написал Дональд Трамп.

Напомним, спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн и еще 20 представителей Госдепа совершили визит в Пхеньян с 6 по 8 февраля. Они провели закрытые переговоры со спецпредставителем Госсовета республики по политике в отношении США Ким Хёк Чхолем. В рамках переговоров обсужадась новая встреча Трампа и Ким Чен Ына, а также детали взятых на себя обязательств со стороны Северной Кореи по полной денуклеаризации республики.

"Северная Корея под руководством Ким Чен Ына станет великой экономической державой. Он может удивить некоторых, но не удивит меня, потому что я знаю его и прекрасно понимаю, на что он способен", — подвел итоги визита делегации Госдепа США в КНДР Трамп.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что надеется на новую встречу с президентом США Дональдом Трампом в 2019 году, однако предостерег американского лидера не давить на Пхеньян санкциями.