Нужно надавить: в США пригрозили России мощным ударом

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США должны надавить на Россию и первыми нанести удар по ней в нескольких регионах, где Москвой захвачены ключевые водные магистрали.

С таким призывом к властям обратился глава штаба ВМС США Джон Ричардсон, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Business Insider.

Адмирал считает, что США не только должны готовиться дать отпор России, но и оказать давления на эту страну из-за того, что РФ нарастила военное-морское присутствие в Восточном Средиземноморье.

"Я считаю, было бы замечательно, если бы мы смогли вынудить русских, наших конкурентов, реагировать на наши первые шаги. Время от времени игра на белой стороне доски является преимуществом. Проявить больше жесткости нужно и по отношению к Китаю", — заявил Ричардсон на Атлантическом совете.

Он также подчеркнул, что США сейчас должны думать не о потенциальной угрозе, а о новых средствах защиты, которые в ближайшие году будут установлены на авианосцы. Это лазеры, электромагнитное оружие и радары.

Источник не исключает, что таким образом Ричардсон отреагировал на информацию китайских СМИ об испытании баллистической ракеты DF-26 , дальность полета которой составляет 3,5 тысяс миль, а мощность, по утверждению Пекина, позволяет уничтожить авианосец.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее американский глава Дональд Трамп заявил, что США победят в гонке вооружений Россию. Он уверен, что если не удастся договориться о новом ракетном соглашении с привлечением к нему других стран, то Америка опередит своих оппонентов по расходам и инновациям.