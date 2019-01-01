Сотни российских и китайских шпионов: дипломатов ЕС предупредили об угрозе

Фото з відкритих джерел

Столица Бельгии полна шпионами из России и Китая. Не менее 250 китайских и 200 российских агентов спецслужб работают в торговых представительствах и посольствах своих стран в Брюсселе.

Служба внутренней безопасности европейской службы внешних связей предупредила работающих в Брюсселе дипломатов и военных об угрозе и призвала не проводить переговоры в некоторых заведениях, расположенных в квартале Евросоюза, передает ONLINE.UA со ссылкой на Die Welt.

"Дипломаты, по их собственным данным, были предупреждены о входе в некоторые заведения в квартале Евросоюза, в том числе популярный стейк-хаус и кафе в нескольких минутах ходьбы от главного здания Европейской комиссии и служебного здания EEAS", — сообщает источник.

Следует отметить, что в Брюсселе размещены штаб-квартира Евросоюза, офис НАТО, секретариат стран Бенилюкса и другие офисы европейских институций. По информации EEAS, раньше в бельгийской столице лидировали по численности российские шпионы. Они нередко выступают в роли атташе, сопровождая дипломатов на приемах в правительствах.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Нидерландах со скандалом задержали двух российских шпионов. Указано, что они пытались получить данные из химической лаборатории в швейцарском Шпице, которая расследует химические атаки в Сирии и Британии.