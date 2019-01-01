В Швеции создали "истребитель-кошмар" для российских СУ

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Шведский истребитель Saab Gripen E может победить российские самолеты серии Су. Этот самолет может стать "кошмаром" для российских истребителей, хоть и не может нести большую часть оружия и не имеет реальной скрытности.

О создании "истребителя-кошмара" для российских СУ сообщал командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон, передает ONLINE.UA со ссылкой на Business Insider.

Хельгессон подчеркнул, что российские истребители СУ ранее получили совего рода легендарный статус за способность выполнять опасные и агрессивные трюки в воздухе и превосходить маневры американских истребителей. Создатели Gripen, по словам командующего ВВС Швеции, разгадали секрет российских СУ и создали аппарат, который предназначен для их уничтожения.

Говоря о Gripen, Хельгессон подчеркнул, что этот истребитель превосходит другие аппараты по способностям вести радиоэлектронную войну. Он утверждает, что Gripen способен глушить радиосигналы и незаметно появляться вблизи истребителей противника.

"Было бы справедливо допустить, что Gripen — один из самых способных электронных боевых истребителей", — подытожил командующий ВВС Швеции.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США увеличат количество американских истребителей-бомбардировщиков, готовых к боевым операциям. Он подчеркнул, что воздушные силы страны должны быть лучше подготовлены к потенциальной войне с Россией или Китаем.