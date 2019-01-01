Несмотря на решение Евросоюза: США намерены ударить по "Северному потоку-2"

Несмотря на решение Евросоюза: США намерены ударить по "Северному потоку-2"

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Фото: flickr.com

США не поддерживают решение Евросоюза разрешить строительство газопровода "Северный поток-2", который позволит поставлять российский газ в Европу в обход Украины. В Госдепе по-прежнему считают, что этот проект представляет геостратегическую угрозу для энергетического сектора Европы и ее национальной безопасности, а также нанесет ущерб экономической и стратегической безопасности Украины.

Об этом заявил представитель Госдепа США, комментируя достижение компромисса в ЕС по "Северному потоку-2", сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Также известно, что комитет по иностранным делам Конгресса США готовится рассмотреть резолюцию, призывающую ввести санкции против трубопровода "Северный поток-2", чтобы заблокировать его строительство. Также американские сенаторы призывают власти США оказать помощь Украине для укрепления ее оборонного потенциала и "дать решительный отпор российской агрессии на Черном море".

Официальный Вашингтон продолжает требовать, чтобы Евросоюз и Германия остановили строительство российского газопровода "Северный поток-2". В американском правительстве уверены, что именно сейчас настало время для действий.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Меркель заявила о достигнутом компромиссе в ЕС, который дал "зеленый свет" на строительство "Северного потока-2".

Источник: ONLINE.UA Теги: США, Евросоюз, Северный Поток - 2, санкции, блокування, Россия, газ, Украина
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