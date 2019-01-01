Худшее уже точно позади: Порошенко выступил с громким заявлением об экономике Украины

Худшее уже точно позади: Порошенко выступил с громким заявлением об экономике Украины

  |  Украина   |   Читати українською
Петро Порошенко (фото — twitter.com/poroshenko)

Кризис в Украине, вызванный войной, экономической агрессией и блокадой со стороны России, отступает, а для страны открываются возможности для восстановления уровня жизни.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на форуме "Открытый диалог", который проходит 9 февраля в Киеве, сообащет ONLINE.UA.

Худшее уже точно позади: Порошенко выступил с громким заявлением об экономике Украины (1)

"Каждый человек должен собственным карманом почувствовать, что самое худшее уже точно позади, а страна идет вперед и ее экономика развивается", — заявил Порошенко.

Он отметил, что в 2020 году в Украине ожидаются масштабные инвестиции в экономику, что уже в 2021-22 годах почувстсвуют украинцы за счет повышения пенсий и социальных выплат. Порошенко подчеркнул, что еще 2-3 года назад эти слова об экономике Украины выглядели бы как ложь. Но на сегодняшний день, по его утверждению, план экономического роста Украины стал реальностью.Худшее уже точно позади: Порошенко выступил с громким заявлением об экономике Украины (2)

Он также заявил, что только полномасштабное членство в ЕС и НАТО полностью гарантирует государственную независимость Украины. Порошенко рассчитывает, что уже в 2023 году Украина подаст заявку на вступление в ЕС и получит План действий для членства в НАТО.

"Только полномасштабное членство в ЕС и НАТО окончательно и бесповоротно гарантирует нашу государственную независимость, нашу национальную безопасность. Но не только независимость, не только безопасность, но свободу и благосостояние", — сказал президент.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Порошенко заявлял, что Украина имеет 5 главных направлений, по которым будет происходить экономический рост государства.

Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, Украина, економіка, кризис, агрессия России против Украины
Новости других СМИ
Прогноз погоды в Украине на воскресенье - 10 февраля
Прогноз погоды в Украине на воскресенье - 10 фе...
Яркий пример возмездия: опубликовано видео мощного удара ВСУ по позиции боевиков на Донбассе
Яркий пример возмездия: опубликовано видео мощн...
Это может произойти: в Чехии сделали громкое заявление о размещении ракет США
Это может произойти: в Чехии сделали громкое за...
"Не шутите с Крымом": оккупанты испугались ракетных учений Украины
"Не шутите с Крымом": оккупанты испуг...
Несмотря на решение Евросоюза: США намерены ударить по "Северному потоку-2"
Несмотря на решение Евросоюза: США намерены уда...
Глава ОБСЕ возмутительно отреагировал на запрет россиянам наблюдать за выборами в Украине
Глава ОБСЕ возмутительно отреагировал на запрет...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи