Худшее уже точно позади: Порошенко выступил с громким заявлением об экономике Украины

Петро Порошенко (фото — twitter.com/poroshenko)

Кризис в Украине, вызванный войной, экономической агрессией и блокадой со стороны России, отступает, а для страны открываются возможности для восстановления уровня жизни.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на форуме "Открытый диалог", который проходит 9 февраля в Киеве, сообащет ONLINE.UA.

"Каждый человек должен собственным карманом почувствовать, что самое худшее уже точно позади, а страна идет вперед и ее экономика развивается", — заявил Порошенко.

Он отметил, что в 2020 году в Украине ожидаются масштабные инвестиции в экономику, что уже в 2021-22 годах почувстсвуют украинцы за счет повышения пенсий и социальных выплат. Порошенко подчеркнул, что еще 2-3 года назад эти слова об экономике Украины выглядели бы как ложь. Но на сегодняшний день, по его утверждению, план экономического роста Украины стал реальностью.

Он также заявил, что только полномасштабное членство в ЕС и НАТО полностью гарантирует государственную независимость Украины. Порошенко рассчитывает, что уже в 2023 году Украина подаст заявку на вступление в ЕС и получит План действий для членства в НАТО.

"Только полномасштабное членство в ЕС и НАТО окончательно и бесповоротно гарантирует нашу государственную независимость, нашу национальную безопасность. Но не только независимость, не только безопасность, но свободу и благосостояние", — сказал президент.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Порошенко заявлял, что Украина имеет 5 главных направлений, по которым будет происходить экономический рост государства.