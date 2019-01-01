Яркий пример возмездия: опубликовано видео мощного удара ВСУ по позиции боевиков на Донбассе

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Украинские военные нанесли мощный удар по позиции боевиков на Донбассе, в результате которого враг понес немалые потери.

Видео мощного удара ВСУ опубликовал в сети украинский офицер Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц", сообщает ONLINE.UA.

"Война продолжается, война не останавливалась ни на минуту, как и ликвидация тех, кто пришел на нашу землю с оружием, и предателей, которые взяли в руки оружие, поддавшись на сладкие обещания российских оккупантов. Яркий пример немедленного возмездия от воинов с осиного роя (ООС — ред.)", — прокомментировал он видео.

Автор ролика не уточнил, где и когда был нанесен удар ВСУ по позиции боевиков. Но подчеркнул, что украинские военные регулярно дают адекватный ответ на все провокации врага.

Напомним, несколько дней назад украинские военные запустили управляемую ракету "Стугна-П" по позиции боевиков на Донбассе, которая унитожила бронированную боевую машину врага вместе с экипажем, а также внедорожник.

Ранее ONLINE.UA публиковал видео, как ВСУ успешно провели в Луганской области операцию "Відплата". В течение 10-12 минут украинские защитники разгромили командный пункт боевиков, а также "зенитку", КАМАЗ с оружием и автомобиль "МГБ".